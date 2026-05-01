رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي في اجتماع «فيفا»

رفض جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الوقوف إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم الشيخ سليمان في لحظة مشحونة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد ​الدولي (الفيفا) أمس الخميس.

واستدعى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا كلا الرجلين إلى المنصة، لكن الرجوب رفض الاقتراب من سليمان ‌وهو من عرب إسرائيل، ووضع إنفانتينو يده على ذراع الرجوب ودعاه بإيماءة إلى الاقتراب من سليمان، لكن دون جدوى.

وعندما سُئلت عما قاله الرجوب عند رفضه، قالت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي التي كانت حاضرة في القاعة لرويترز "لا يمكنني مصافحة شخص جلبه الإسرائيليون لتبييض فاشيتهم ​وإبادتهم الجماعية! نحن نعاني".

وعقب ذلك، صعد إنفانتينو إلى المنصة وقال "سنعمل معا، الرئيس ​رجوب ونائب الرئيس سليمان، دعونا نعمل معا لمنح الأمل للأطفال، هذه قضايا معقدة".

وفي تصريحات لرويترز ⁠بعد انتهاء المؤتمر، قالت سوزان شلبي إن محاولة إنفانتينو دفع سليمان والرجوب إلى مصافحة بعضهما أظهرت قلة تقدير لخطاب ​رئيس الاتحاد الفلسطيني، الذي جدد فيه مطالبته بعدم السماح للأندية الإسرائيلية بإقامة فرق لها في مستوطنات بالضفة الغربية.

وأضافت "وضعُه في موقف يُطلب ​فيه مصافحة الآخر بعد كل ما قيل يُفرغ الخطاب الذي ألقاه الجنرال رجوب من مضمونه بالكامل".

وتابعت "أمضى نحو 15 دقيقة وهو يحاول شرح أهمية القواعد، وكيف يمكن أن يتحول هذا بسهولة إلى سابقة تُنتهك فيها حقوق الاتحادات الأعضاء بوقاحة، ثم يتم طي الموضوع وكأن شيئا لم يكن. كان ​الأمر عبثيا".

وقال الرجوب "من جهتي، ما زلتُ أحترم الإجراءات القانونية وألتزم بها، لكنني أرى أن الوقت قد حان للاعتراف بضرورة ​فرض عقوبات على إسرائيل. لا بد أن تتوقف سياسة المعايير المزدوجة.

"لقد رفضت المصافحة. الرياضة تبقى رياضة، وبالنسبة لي يجب احترام هذا المبدأ. لكن ‌عندما ⁠يكون الطرف الآخر ممثلا لشخص يعد مجرما مثل بيبي (بنيامين نتنياهو)، ويتحدث باسمه كما لو كان بيبي هو الأم تيريزا، فكيف يمكنني مصافحة رجل كهذا أو التقاط صورة معه؟

"أعتقد أن جياني من حقه أن يسعى إلى ردم الهوة وتقريب الناس من بعضهم البعض، لكنني أظن أنه ربما لا يدرك، أو لا يعرف تماما، حجم المعاناة العميقة التي يكابدها الشعب الفلسطيني".

وكان الاتحاد الفلسطيني ​للعبة تقدم الأسبوع الماضي بطعن ​أمام محكمة التحكيم الرياضية ⁠ضد قرار الفيفا بعدم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الأندية القائمة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأثناء مغادرتهما مركز فانكوفر للمؤتمرات، تعرض الرجوب وسوزان شلبي ⁠لمضايقات من ​محتجين طالبوا الفيفا بحظر مشاركة إيران في كأس العالم على أساس أن ​منتخبها، بحسب قولهم، يمثل الحرس الثوري الإيراني.

وسأل أحد المحتجين الرجوب قائلا "هل أنت مقتنع بأن عليك دعم الحرس الثوري… فقط لأن لديك مشكلة مع إسرائيل؟"

ورد الرجوب ​قائلا "نحن لا ندعم أحدا، نحن فقط نطالب بدعم المجتمع الدولي".