تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، حيث مواجهة القمة رقم 132 في الدوري المصري الممتاز بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج باللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج باللقب في الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد ومحمود بنتايك.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة و عبد الله السعيد.

الهجوم: عدي الدباغ - خوان بيزيرا و ناصر منسي.