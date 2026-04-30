رئيسا الإمارات وإقليم كردستان العراق يبحثان التطورات الإقليمية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني التطورات الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد رئيس إقليم كردستان العراق حيث بحثا مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق عامة وإقليم كردستان خاصة وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير والنماء على الشعبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.