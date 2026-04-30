إصابة 12 جنديا إسرائيليا جراء انفجار مسيّرة تابعة لحزب الله في الجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بإصابة 12 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار مسيّرة تابعة لحزب الله في الجليل الغربي.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أصيب 10 آخرون بجروح طفيفة، نتيجة انفجار طائرة مسيّرة بمركبة عسكرية في مستوطنة شومرا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية، إقراراها بفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة المفخخة التي يستخدمها حزب الله في المواجهات الجارية في لبنان، واصفة إياها بأنها مفاجأة كبيرة في ساحة المعركة لم يتم الاستعداد لها بشكل كافٍ.

من جانبه، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص مدة هبوط مروحياته داخل لبنان، للحد من احتمال أن يحدد «حزب الله» مواقعها ويستهدفها.

جاء ذلك ضمن سلسلة تدابير اتخذها الجيش، في مواجهة خطر الطائرات المسيّرة المفخخة التي يطلقها الحزب على قواته، بحسب إذاعة الجيش.

وقالت الإذاعة الأربعاء: «حضر ممثلو الجيش مجددا هذا الأسبوع جلسة استماع سرية في الكنيست (البرلمان) لمناقشة مسألة المسيّرات، وعرضوا التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة هذا التهديد».

وأوضحت أن من بين التدابير «إدخال تحسينات على الأسلحة الشخصية للجنود لزيادة قدرتهم على إصابة المسيّرات، عبر توفير مناظير خاصة وذخيرة شظايا، ما يزيد فرص إصابة المسيرات».

وفي الأيام الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف حزب الله لقواته بطائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين.

كما تقرر تقليص أوقات هبوط المروحيات داخل لبنان قدر الإمكان لإجلاء جرحى، وذلك للحد من احتمال تمكن حزب الله من تحديد موقع المروحية ومحاولة إلحاق الضرر بها، وفقا للإذاعة.

وتقرر كذلك، حسب الإذاعة، نشر رادارات متنوعة على نطاق واسع داخل لبنان، بالإضافة إلى شبكات في مواقع دائمة لإسقاط الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى الهدف.

الجيش قرر أيضا الاشتراك مع مديرية الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع «لتطوير حلول تكنولوجية إضافية».

ويشن الحزب هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على جنود وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان، ردا على خروقات تل أبيب الدموية المتواصلة للهدنة.