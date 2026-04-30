الرئيس اللبناني يجدد المطالبة بكشف مصير الأسرى ووقف استهداف فرق الإغاثة

دعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل "لتحترم القوانين والاتفاقيات الدولية وتكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية"، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات في جنوب لبنان رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقال عون، خلال استقباله وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب، بما في ذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما ترتفع أعداد الضحايا والجرحى يومًا بعد يوم"، لافتًا إلى أن "الاعتداءات لا تستثني المسعفين والمتطوعين، إذ سقط حتى الآن نحو 17 مسعفًا من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلًا عن استهداف الإعلاميين"، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف أن "ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولًا إلى حد الاستشهاد، رغم أن المهمات الإنقاذية التي يتولون تنفيذها يتم الإبلاغ عنها مسبقًا لتأمين الحماية اللازمة لها".

وجدد الدعوة إلى "مساعدة لبنان في معرفة مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، التي ترفض حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية".