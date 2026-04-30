المرشد الإيراني: فصل جديد يتشكل في الخليج ومضيق هرمز

خامنئي: وجود الأمريكيين وتمركزهم في أراضي الخليج العربي العامل الأهم في انعدام الأمن بالمنطقة

خامنئي: إيران تتشارك مصيرًا واحدًا مع جيرانها في مياه الخليج العربي وبحر عُمان.. وسلسلة النصر الإيرانية ستكون بدايةً لنظام جديد في المنطقة والعالم

خامنئي: إيران ستؤمّن منطقة الخليج العربي والإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستحقق الرخاء والتقدم لجميع شعوب المنطقة

نشر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، رسالة قال فيها إن فصلًا جديدًا يتشكل في الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد ما وصفه بـ«شهرين من أكبر حملة عسكرية وعدوان في العالم في المنطقة، وفشل أمريكا المخزي في خطتها».

وكتب في رسالته، التي نقلتها وكالة «مهر»: «من أعظم نعم الله تعالى على الأمم الإسلامية في منطقتنا، ولا سيما شعب إيران، نعمة الخليج العربي. فهو ليس مجرد مسطح مائي، بل هو جزء لا يتجزأ من هويتنا وحضارتنا، فضلًا عن كونه نقطة وصل بين الأمم، فقد فتح ممرًا حيويًا وفريدًا للاقتصاد العالمي في مضيق هرمز ثم بحر عُمان».

وأشار إلى أن «تلك المنطقة الاستراتيجية فتحت أطماع الكثير من القوى في القرون الماضية»، قائلًا إن «تاريخ الاعتداءات المتكررة من قبل الأجانب الأوروبيين والأمريكيين، وانعدام الأمن، والخسائر، والتهديدات العديدة التي واجهتها دول المنطقة، ليس سوى غيض من فيض المخططات الخبيثة للقوى العالمية المتغطرسة ضد سكان منطقة الخليج العربي».

ولفت إلى أن «الشعب الإيراني، صاحب أطول ساحل على الخليج العربي، قدم أعظم التضحيات في سبيل استقلال الخليج العربي ومقاومة الأجانب والمعتدين؛ بدءًا من طرد البرتغاليين وتحرير مضيق هرمز، مرورًا بالنضال ضد الاستعمار الهولندي وملاحم المقاومة ضد الاستعمار البريطاني، وغيرها».

واعتبر أن «الثورة الإسلامية كانت نقطة تحول في هذه المقاومات، إذ قطعت يد القوى المتغطرسة عن منطقة الخليج العربي»، بحسب رسالته.

ولفت إلى أن «وجود الأمريكيين وتمركزهم في أراضي الخليج العربي هو العامل الأهم في انعدام الأمن في المنطقة»، معقبًا: «إن قواعد أمريكا العميلة لا تملك حتى القوة والقدرة على ضمان أمنها، فضلًا عن أنه لا يوجد أي أمل في أن توفر أمريكا الأمن لرعاياها وشعوبها المحبة لها في المنطقة».

واستطرد: «بفضل الله وقدرته، سيكون مستقبل منطقة الخليج العربي مشرقًا، مستقبلًا بلا أمريكا، وفي خدمة تقدم شعوبها ورفاهيتها وازدهارها».

وأوضح أن «إيران تتشارك مصيرًا واحدًا مع جيرانها في مياه الخليج العربي وبحر عُمان»، مشيرًا إلى أن «سلسلة هذا النصر، الذي تحقق بفضل الله تعالى في ظل تدابير وسياسات المقاومة واستراتيجية إيران القوية، ستكون بدايةً لنظام جديد في المنطقة والعالم»، بحسب تعبيره.

واختتم رسالته: «بفضل الامتنان العملي لنعمة إدارة مضيق هرمز، ستؤمّن إيران منطقة الخليج العربي، وتقضي على انتهاكات العدو لهذا الممر المائي. وستجلب القواعد القانونية وتطبيق الإدارة الجديدة لمضيق هرمز الراحة والتقدم لجميع شعوب المنطقة، وستُسعد فوائدها الاقتصادية قلوب الأمة».