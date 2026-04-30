عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد عبر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم

أدخلت الجهات الإشرافية شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري، اليوم الخميس، باتجاه معبر كرم أبو سالم، فيما جرى استقبال دفعة من الأفراد المغادرين للأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

وأوضح مصدر بمعبر رفح البري، أنه يجري الاستعداد لاستقبال دفعة من المصابين والمرضى ومرافقيهم القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف المصدر، أنه تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، المقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي، حتى أمس الأربعاء، بلغ 29.900 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 620 ألف طن تقريبًا.

وأكد أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 1.505 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 547 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 طنًا من السولار، و1.266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.