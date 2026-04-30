إنتر ميلان يدخل سباق ضم نيكو باز ويصطدم بخطة ريال مدريد

اشتعل الصراع على التعاقد مع الأرجنتيني نيكو باز، لاعب نادي كومو الإيطالي، بعدما دخل إنتر ميلان على خط المنافسة مع ريال مدريد، الذي يملك بندًا يتيح له استعادة اللاعب في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان بدأت تحركاتها بالفعل وطلبت من نادي كومو معرفة موقف اللاعب وإمكانية التعاقد معه خلال سوق الانتقالات، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة كومو أكدت بدورها أن ريال مدريد يمتلك بندًا يسمح له باستعادة نيكو باز مقابل نحو 20 مليون يورو، على أن يتم تفعيل هذا الشرط في نهاية شهر مايو المقبل، ما يمنح النادي الإسباني أفضلية واضحة في مستقبل اللاعب.

وكان نيكو باز قد انتقل إلى صفوف كومو في صيف 2024 قادمًا من ريال مدريد، ضمن صفقة تضمنت بند إعادة شراء لصالح النادي الملكي، وهو ما يفتح الباب أمام عودته إلى «سانتياجو برنابيو» إذا قررت الإدارة ذلك.

ورغم دخول إنتر ميلان على خط المفاوضات، إلا أن تحرك ريال مدريد المبكر قد يحسم مستقبل اللاعب، خاصة مع متابعة النادي الإسباني الدقيقة لتطوره في الدوري الإيطالي.

وبين رغبة إنتر في تعزيز صفوفه، وتمسك ريال مدريد بحق استعادة موهبته الشابة، يبقى مستقبل نيكو باز مفتوحًا على أكثر من سيناريو، في انتظار القرار النهائي خلال الأسابيع المقبلة.