رئيس ليتوانيا: علينا الانضمام إلى التحالف الأمريكي في مضيق هرمز

قال جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا، إنه يؤيد انضمام بلاده إلى ‌بعثة أمريكية من أجل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا أنه سيقدم الاقتراح إلى مجلس الدفاع.

ووفقا لبرقية من وزارة ⁠الخارجية اطلعت عليها «رويترز»، تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى للمساعدة في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الذي قفزت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ‌أربع ⁠سنوات، بسبب مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الوقود العالمية.

وذكر نوسيدا في مؤتمر صحفي عقد ⁠في فيلنيوس، اليوم الخميس: «تلقينا الاقتراح الأمريكي للانضمام إلى التحالف الرامي إلى استعادة ⁠حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأعتزم عرض هذا الاقتراح قريبا ⁠على مجلس الدفاع الوطني».

وأوعزت الإدارة الأمريكية إلى سفاراتها بالسعي إلى إقناع الدول الحليفة للولايات المتحدة بالانضمام إلى تحالف دولي يتولى تأمين مضيق هرمز، وفقا لما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس.

وأشارت الصحيفة استنادًا إلى برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود مشروع يحمل عنوان «آلية الحرية البحرية»، تتشارك في إطاره قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة المعلومات، وتنسّق تحركها الدبلوماسي، وتعمل على تنفيذ العقوبات، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية».

وفرضت كل من إيران والولايات المتحدة حصارا على مضيق هرمز الذي يمرّ عبره في الأحوال العادية خُمس المحروقات المستهلكة في العالم.

وأشار مسئول أمريكي رفيع المستوى، الأربعاء، إلى أن البيت الأبيض يدرس «مواصلة الحصار الحالي لأشهر إذا لزم الأمر»، في وقت وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسئول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن هذا الطرح يندرج ضمن مجموعة واسعة من الخيارات الدبلوماسية والسياسية المتاحة للرئيس.

وجاء في نص البرقية التي أوردتها الصحيفة: «إن مشاركتكم ستعزز قدرتنا الجماعية على إعادة حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي»، معتبرة أن عملا جماعيا «أساسي»، وخصوصا من أجل «جعل تكلفة العرقلة الإيرانية لمرور السفن في المضيق كبيرة».

وكان الرئيس الأمريكي قد طالب حلفاء بلاده الأوروبيين بالتدخل في أواخر مارس، قبل أن ينتقد مرارا رفضهم إرسال قوات إلى المنطقة.