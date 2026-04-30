الرئيس الأوكراني يطلب توضيحا بشأن مقترح روسي لوقف إطلاق النار

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الولايات المتحدة توضيحا بشأن مقترح موسكو لوقف إطلاق النار بدءا من 9 مايو المقبل.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "سنوضح ما المقصود من هذا المقترح تحديدا، هل هو بضع ساعات من الأمن من أجل عرض عسكري في موسكو، أم شيء آخر؟".

وأضاف زيلينسكي: "مقترحنا هو وقف إطلاق نار طويل الأمد، وأمن موثوق ومضمون للشعب، وسلام دائم".

وقال زيلينسكي، إنه كلف فريقه بالتواصل مع الجانب الأمريكي للحصول على مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد أجريا محادثة هاتفية مساء اليوم السابق حول وقف إطلاق نار محدود.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، إن بوتين منفتح على هدنة خلال الاحتفالات المقبلة لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، حيث تحتفل روسيا تقليديا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية في 9 مايو.