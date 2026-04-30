هيجسيث يواجه يوما ثانيا من استجواب الديمقراطيين بشأن حرب إيران

يواجه وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، يوما ثانيا من الاستجواب الحاد من قبل الديمقراطيين في الكابيتول هيل، مع حصول أعضاء مجلس الشيوخ على أول فرصة لمواجهته أو الإشادة به بشأن طريقة إدارته لحرب إيران، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وخاض هيجسيث ، أمس، مواجهة مع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين خلال جلسة استماع استمرت قرابة ست ساعات أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، حيث واجه أسئلة حول تكاليف الحرب من حيث الأموال والخسائر البشرية واستنزاف مخزونات الأسلحة الحيوية.

ومن المقرر أن تستمع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى عرض مماثل حول مقترح ميزانية الدفاع لعام 2027 الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 1.5 تريليون دولار.

وخلال جلسة الأمس، نفى هيجسيث أن تكون الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، والتي يقدر البنتاجون أنها كلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 25 مليار دولار، قد تحولت إلى "مستنقع عسكري".

وخلال الجلسة، هاجم النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا, جون جارامندي، هيجسيث متهما إياه بـ"عدم الكفاءة المذهلة" التي قال إنها أدت إلى "كارثة سياسية واقتصادية على كل المستويات".

وقال جارامندي: "لقد وضع الرئيس نفسه والولايات المتحدة في مستنقع حرب أخرى في الشرق الأوسط. وهو يحاول يائسا الخروج من أخطائه، ومن مصلحة أمريكا والعالم أن ينجح في ذلك".

ورد هيجسيث بغضب قائلا: "كرهك للرئيس ترامب يعميك عن حقيقة نجاح هذه المهمة.. تسميها مستنقعا، وتُمرر دعاية لأعدائنا؟ عار عليك أن تقول ذلك".