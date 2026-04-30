وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخه بسبب الحرب على إيران

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن العالم يواجه "أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب على إيران، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق النفط والغاز العالمية.

وقال بيرول، خلال مؤتمر في باريس، إن "أسواق النفط والغاز تمر بصعوبات كبيرة"، مضيفًا: "عندما نظرت في المرة الأخيرة، كان سعر النفط يتجاوز 120 دولارًا، ما يضع ضغطًا كبيرًا على العديد من البلدان".

وأضاف: "يواجه عالمنا تحديًا اقتصاديًا وطاقويًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة الحالية تتجاوز في خطورتها أزمات الطاقة السابقة، مع استمرار اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار عالميًا.

وفي السياق، ارتفعت أسعار خام خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب على إيران إلى تفاقم الأزمة وتعميق الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.