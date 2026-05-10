وزارة الخارجية تنجح في الإفراج عن مئات من المواطنين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية

نجحت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية، حيث أسفرت تلك الجهود عن الإفراج عن ٥٠٨ مواطنين كانوا محتجزين في طرابلس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل ٢٠٢٦، كما تم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

كما تمكنت جهود الوزارة من الإفراج عن ٨٧١ مواطنًا كانوا محتجزين في بنغازي، وإعادتهم إلى البلاد، وذلك بعد تورطهم في قضايا الهجرة غير الشرعية خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

واستمرت وزارة الخارجية في متابعة حوادث غرق بعض مراكب الهجرة غير الشرعية التي كان يتواجد على متنها مواطنون مصريون، حيث تم شحن ٩٤ جثمانًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل ٢٠٢٦، إضافة إلى ٥ رفات لجثامين تم التعرف عليها بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية لمواطنين مصريين عُثر على جثامينهم أمام السواحل التونسية.

وتكرر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها للمواطنين بعدم الانجرار وراء أوهام الهجرة غير الشرعية، أو التورط مع عصابات التهريب، مع ضرورة احترام قواعد الدخول إلى دول الجوار من خلال الحصول على تأشيرة وعقد عمل موثق.