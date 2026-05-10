هدم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، 50 منشأة تضم مساكن وحظائر أغنام وأبقار في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية كفر ثلث جهاد عودة للأناضول، إن المستوطنين هدموا أكثر من 50 غرفة في تجمع "عرب الخولي" الواقع شرق بلدة كفر ثلث، وذلك بعد أكثر من شهرين من ترحيل كافة سكانه.

وأوضح عودة، أن المستوطنين أجبروا أهالي التجمع، في 27 فبراير الماضي، على الرحيل من مساكنهم تحت قوة السلاح والتهديد، رغم أنهم يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 120 عاما.

وأضاف أن الغرف التي تم هدمها تضم مساكن للمواطنين وحظائر أغنام وأبقار، كما تحتوي على أثاث ومعدات ووحدات للطاقة الشمسية، إضافة لخط مياه، مشيرا إلى أن بعضها مبني من الحجارة، وأخرى من الصفائح المعدنية.

وذكر رئيس المجلس البلدي أن المساحة التي تم هدمها وتجريفها تصل لنحو 30 دونما، فيما تصل مساحة تجمع "عرب الخولي" إلى حوالي 1700 دونم.

ونوّه إلى تعرض أهالي المنطقة لاعتداءات متكررة، كان آخرها قبل يومين، عندما تعرض أحد الشبان للاعتداء بالضرب على يد مستوطنين في المنطقة الجنوبية من البلدة.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذت القوات الإسرائيلية خلال أبريل الماضي، 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية، إلى جانب إصدار عشرات إخطارات الهدم.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.