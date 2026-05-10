توقف تصوير فيلم فرقة الموت مؤقتا لبناء ديكور قرية صعيدية وانشغال أحمد عز

قرر صناع فيلم "فرقة الموت" لأحمد عز إيقاف التصوير بشكل مؤقت في الوقت الراهن لعدة أسباب، أولها الانشغال ببناء ديكور القرية الصعيدية محل الأحداث، بالطريق الصحراوي، الذي يستغرق نحو 8 أسابيع، ويعود بعدها أحمد عز ومنة شلبي للتصوير مجددا، والذي انتهى أغلبه.



أما السبب الثاني، فقد عانى الفيلم من توقف مؤقت خلال الفترة الماضية لانشغال أحمد عز في تصوير فيلم "7 Dogs سبعة كلاب" بمشاركة كريم عبدالعزيز، الذي سيتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته كلاً من تارا عماد ومونيكا بيلوتشي وسلمان خان وناصر القصبي، كما انشغل أحمد عز لاحقاً بتصوير مسلسل "الأمير" في السعودية، الذي تدور أحداثه في 6 حلقات فقط.

كما انشغلت منة شلبي في الوقت الحالي بتصوير أحداث مسلسل "عنبر الموت"، بمشاركة كلاً من كريم قاسم ورشدي الشامي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وعقب الانتهاء من بناء الديكورات، سيتم إنهاء تصوير فيلم "فرقة الموت"، الذي يتبقى له نحو 12 يوما فقط.

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي حول خط الصعيد الشهير وملاحقته من قبل الضابط عمر وفرقته، ويشارك في البطولة كلاً من أمينة خليل ومحمود حميدة وآسر ياسين وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني واخراج أحمد علاء.