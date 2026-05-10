أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، حزمة مراسيم رئاسية تضمنت تعيينات جديدة شملت أمانة رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد.

وقالت قناة "الإخبارية السورية"، السبت، إن الشرع أصدر المرسوم رقم 98 وينص على تعيين عبدالرحمن بدر الدين الأعمى، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، بعد أن كان يشغل منصب محافظ حمص خلال العامين الماضيين.

وأوضحت أن الشرع أصدر كذلك مرسوما يحمل رقم 100، يقضي بتعيين خالد فواز زعرور، الذي كان يشغل منصب عميد كلية الإعلام في دمشق، وزيرا جديدا للإعلام خَلفا لحمزة المصطفى.

وذكرت أن الرئيس السوري أصدر مرسوما برقم 101 بتعيين باسل حافظ السويدان، وزيرا للزراعة، خلفا لأمجد بدر.

وأشارت القناة، إلى إصدار مرسوم برقم 103 يقضي بتعيين مرهف خالد النعسان محافظا جديدا لمحافظة حمص، بعد توليه قيادة الأمن الداخلي في المحافظة خلال العامين الماضيين، ليخلف عبد الرحمن الأعمى الذي انتقل إلى أمانة الرئاسة.

وتابعت: "نص المرسوم رقم 104 على تعيين أحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، بعد مسار إداري في قطاع الموانئ والمنافذ البحرية، كان آخره إدارة المديرية العامة للموانئ السورية".

وأشارت إلى تعيين زياد فواز العايش محافظا لدير الزور، بعد عمله مبعوثا رئاسيا لمتابعة الاتفاق مع تنظيم "قسد"، إضافة إلى مناصب سابقة في وزارة الداخلية، وذلك وفق مرسوم حمل رقم 105.

ولفتت إلى أن العايش يخلف المحافظ غسان إلياس السيد أحمد، الذي نُقل بموجب المرسوم رقم 102 لتولي منصب محافظ القنيطرة.