وكالة مهر الإيرانية: دوي الانفجار في تشابهار مرتبط بتدمير ذخائر غير منفجرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن أصوات الانفجارات المسموعة في مدينة تشابهار بجنوب شرق إيران، سببها تدمير ذخائر غير متفجرة، تعود إلى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية، اليوم الأحد، إن «انفجار تشابهار مرتبط بتفجير ذخائر من مخلفات الحرب».

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع تلقي رد من إيران «قريبًا جدًا» على أحدث المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بين الطرفين، مشيرًا إلى أن طهران «لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق».

وجاءت تصريحات ترامب بحسب ما أشارت له الصحفية الفرنسية مارجوت حداد، خلال اتصال هاتفي، حيث تحدث عن تطورات الملف الإيراني، إلى جانب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن إيران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران.

وتأتي تصريحات ترامب بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، ضمن عملية عسكرية تهدف إلى الضغط على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق، أن الحصار «ناجح للغاية»، وأنه تسبب في «خنق الاقتصاد الإيراني»، فيما شدد مسئولون أمريكيون على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة تجاه طهران.