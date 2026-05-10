قطر تعلن تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أية إصابات.

وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن السفينة تابعت رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إنها تلقت بلاغًا بإصابة ناقلة بضائع سائبة، على بعد 23 ميلًا شمال شرقي الدوحة، بمقذوف مجهول ما تسبب في حريق محدود.

وأعلنت الهيئة السيطرة على الحريق دون إصابات، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أثر بيئي في المنطقة.

وتجري السلطات ⁠تحقيقًا ‌لمعرفة مصدر المقذوف. وتلقت السفن في المنطقة إرشادات ‌بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي أنشطة مشبوهة.

وأصبح استهداف السفن وناقلات البضائع عملية متكررة في البحر الأحمر ثم في الخليج العربي منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وكان الحوثيون أول من بدأ هذه الظاهرة للضغط على شركات الشحن لمنع وصولها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، في إطار ما وصفه الحوثيون أنه «إسناد لغزة» في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي. عاد استهداف الناقلات، ولكن في مياه الخليج العربي حيث يُتهم الحرس الثوري وأذرع إيران في المنطقة بأنه يقف خلف استهداف الناقلات.

والاثنين الماضي، نشرت السلطات الإيرانية خريطة لما قالت إنه منطقة بحرية موسعة تخضع الآن لسيطرتها وتمتد إلى ما هو أبعد من مضيق هرمز لتشمل مساحات شاسعة من المياه الدولية، بما في ذلك قطاعات طويلة من ساحل الإمارات على جانبي المضيق