سوريا: انطلاق الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية لكبار رموز بشار الأسد

بدأت محكمة الجنايات السورية، اليوم الأحد، الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية لكبار رموز نظام بشار الأسد.

وانطلقت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وتنصب جلسة المحاكمة بشكل أساسي على استجواب المتهم عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.

ويحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

ويمثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ليكون أول المتهمين من عناصر النظام السابق.

وكانت انطلقت في 26 أبريل الماضي أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق.