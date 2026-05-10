أمريكا تنتظر رد إيران على اقتراحها لإنهاء الحرب

لا تزال الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على اقتراحها لإنهاء 10 أسابيع من الحرب، حيث حذرت أكبر شركة نفط في العالم من أن الأمر سيستغرق شهورا لعودة السوق إلى الوضع الطبيعي، حتى لو أعيد فتح مضيق هرمز على الفور.

وحتى صباح اليوم الأحد، لم تعط الجمهورية الإسلامية أي مؤشر علني بأنها ستقبل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنص بأن تسمح إيران بالمرور عبر الممر المائي المهم وأن تنهي واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية في الشهر المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقالت طهران أمس الأول الجمعة إن الخطة "قيد المراجعة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين ناصر اليوم الأحد في بيان "إذا استؤنفت التدفقات التجارية على الفور أو اليوم من خلال مضيق هرمز، سيستغرق الأمر بضعة أشهر لإعادة التوازن في سوق النفط".

وأضاف "إذا استمر تقليص التجارة والشحن لأكثر من بضعة أسابيع من اليوم، فإننا نتوقع استمرار اضطراب الإمدادات ولن يعود السوق إلى طبيعته إلا في عام 2027".

ويمر عبر الممر المائي عادة حوالي خمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.