إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بـ6 أكتوبر

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق فى 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر ووجود مصابين بالحادث.

توجهت قوة أمنية لمكان الحادث مدعومين بسيارة إسعاف وبوصول القوات الامنية للمكان تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة من يد السائق وانقلبت على جانب الطريق.

وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد وكسور ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما أزالت القوات الأمنية مخلفات الحادث وأعادت حركة الطريق لطبيعتها مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.