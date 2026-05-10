مصر تفوز ببطولة أفريقيا للسباحة في وهران بالجزائر

توج منتخب مصر بلقب بطولة أفريقيا للسباحة التي اختتمت منافساتها مساء السبت في مدينة وهران الجزائرية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للسباحة على شبكة فيسبوك رسالة تهنئة للمنتخب تقول "مصر تتربع على عرش أفريقيا من جديد..ألف مبروك لمنتخب مصر للسباحة التتويج بالكأس العام للبطولة الأفريقية للعمومي رجال وسيدات وكاس عمومي سيدات بعد أداء استثنائي وهيمنة مصرية على منافسات البطولة".

وأشار إلى أن المنتخب المصري حقق 23 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و6 فضيات و6 ميداليات برونزية ليعتلي الترتيب العام لجدول الميداليات متفوقًا على الجزائر التي حققت 27 ميدالية بواقع (10 ذهبيات و8 فضيات و9 ميداليات برونزية)، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثالث بـ 32 ميدالية (9 ذهبية و13 فضية و10 برونزية).

وفي المركز الرابع جاء منتخب تونس بـ 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وبرونزيتين، ثم زيمبابوي 9 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات، وجاءت أوغندا في المركز السادس بأربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وبخلاف تربع مصر على صدارة جدول الميداليات، فازت لوجين عبد الله تفوز بكأس أفضل سباحة في البطولة بعد فوزها بذهبية 200 م حرة و 400 م حرة و 800 م حرة، وتسلمت جائزة مالية قدرها 1200 دولار.

كما فاز يوسف رمضان بكأس أحسن رقم عن سباق 100 متر فراشة بزمن 52.36 ثانية، وتسلم نفس الجائزة المالية.