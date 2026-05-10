إصابة 16 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في قنا

أُصيب 16 شخصا، صباح اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمدخل قرية المراشدة على الطريق الصحراوي الغربي؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة 16 شخصا بإصابات متفرقة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ورفعت الأجهزة المعنية، آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.