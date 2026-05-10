أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام اتحاد العاصمة، رغم التعادل في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن اللاعبين أدوا ما عليهم خلال اللقاء، لكن الفريق يعاني من غياب البدائل القادرة على صناعة الفارق، خاصة في ظل تراجع مستوى ناصر منسي خلال الفترة الأخيرة.

وقال دونجا، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك تأثر بغياب خوان بيزيرا عن التشكيل الأساسي، موضحًا أن الفريق الجزائري في المتناول، وأن الزمالك قادر على تحقيق الفوز في لقاء العودة بالقاهرة، خاصة بدعم جماهيره التي وصفها بأنها العنصر القادر على صناعة الفارق.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن حكم المباراة تأثر بضغط جماهير اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن العديد من قراراته جاءت عكسية وأثرت على أداء الفريق الأبيض داخل الملعب، كما شدد على أن ارتقاء حسام عبد المجيد في لعبة ركلة الجزاء كان طبيعيًا ولم يتضمن أي تهور.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يتوقع أن يبدأ معتمد جمال المباراة بدون رأس حربة صريح، مشيرًا إلى أن اتحاد العاصمة لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الزمالك طوال اللقاء.