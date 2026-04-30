انطلاق عروض مهرجان SITFY-Georgia بمسرحيتين جورجيتين على مسارح تبليسي

يشهد اليوم الأول من مهرجان SITFY-Georgia، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والمقام في العاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي، وبلدية تبليسي، تقديم عرضين مسرحيين.

العرض الأول يحمل عنوان Adam and Eve's Diary «يوميات آدم وحواء» من جورجيا، فيما يُعرض بعده العمل الثاني After the Rehearsal «بعد البروفة»، وهو أيضًا من جورجيا، ويُقام العرضان مساء اليوم على مسرح مارجانيشفيلي.

ويُعد مهرجان SITFY Georgia، في دورته الثانية وبرئاسة تنفيذية للبروفيسور ليفان خيتاجوري، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي اختتم دورته الأولى بنجاح عام 2025، وانطلقت فعاليات دورته الثانية في 29 أبريل الجاري بالعاصمة تبليسي، وتستمر حتى 3 مايو 2026.

ويُنظم المهرجان بالتعاون مع المسرح الوطني الجورجي روستافيلي برئاسة الفنان والمخرج دافيد سكارفالدزي، والهيئة الدولية للمسرح (ITI) ممثلة في مركزها الجورجي، ومعهد بحوث الفنون بجورجيا، وبلدية تبليسي، بالتزامن مع استعدادات إدارة المهرجان لإطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في نوفمبر المقبل.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار المصرية بقيادة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بإدارة الدكتورة إنجي البستاوي.

وتحمل الدورة المقبلة الرئاسة الشرفية للفنانة إلهام شاهين، على أن تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.