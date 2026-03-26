جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة النطاق من الضربات الجوية ضد البنى التحتية الإيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن موجة واسعة النطاق من الهجمات على البنى التحتية بعدد من المدن الإيرانية.

وقال في بيان عبر حسابه على منصة «إكس» فجر اليوم الخميس: «أكمل الجيش الإسرائيلي موجة واسعة النطاق من الهجمات في أصفهان، كما أكمل مؤخرًا موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في عدة مناطق من إيران».



وأفاد موقع «إيران إنترناشونال» يسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران ومنطقة «طهرانسار»، مشيرا إلى رصد ستة انفجارات متتالية في أصفهان، بالإضافة إلى ثلاثة انفجارات أخرى في بندر عباس، وانفجار آخر في إحدى المناطق الجبلية.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية، إلى مقتل طفلين شقيقين وإصابة اثنين آخرين في قصف استهدف حيا سكنيا يقع جنوب مدينة شيراز.