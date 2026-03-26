ميرتس: أعمل عن كثب مع الشركاء الأوروبيين لإنهاء حرب إيران

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، إنه يعمل بشكل وثيق مع قادة الاتحاد الأوروبي لإنهاء حرب إيران.

وأضاف ميرتس، خلال جلسة عقدت في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، أنه "أجرى مشاورات وثيقة مع زملائه في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المملكة المتحدة والنرويج والعديد من الدول الأخرى، والتي نبذل قصارى جهدنا لحث الولايات المتحدة وإسرائيل على السعي إلى إيجاد حل دبلوماسي لهذه الحرب".

وتابع ميرتس، حسبما شبكة (دويتشه فيله) الألمانية، قائلا "بعض ما يُقال لا يبدو منطقيًا لنا من الناحية الاستراتيجية، ولذلك، فإننا نبحث عن سبل يمكننا من خلالها استخدام نفوذنا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه للمساهمة في إنهاء هذه الحرب"، مؤكدًا أن ذلك يتطلب استعداد جميع الأطراف، بما في ذلك الجانب الإيراني".

وأشار ميرتس إلى اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي، حيث قال إنه سعى إلى "إيصال مخاوفه وبعض المخاطر التي يشكلها الصراع الدائر في الشرق الأوسط على العالم والاقتصاد".