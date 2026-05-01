الجيش الإسرائيلي: الحرب ستكون خاسرة دون تفكيك البرنامج النووي الإيراني

قالت صحيفة هآرتس، نقلًا عن قادة في الجيش الإسرائيلي، إنه من دون تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومعالجة ملف اليورانيوم، فإن الحرب ستكون خاسرة.

وأكدت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلًا عن قادة في الجيش الإسرائيلي، أنه يجب المضي حتى النهاية مع إيران للقضاء على البرنامجين النووي والصاروخي.

وأعرب مسؤولون باكستانيون، في تصريحات لشبكة CBS News، عن تفاؤلهم بشأن المقترح الجديد الذي قدمته إيران لإنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

ووفقًا للمسؤولين، فإن التوصل إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه عند تقديم المقترح السابق.

وكشفت مصادر لموقع أكسيوس أن إيران سلّمت، اليوم الجمعة، الوسطاء في باكستان ردها على التعديلات الأمريكية لمشروع الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب.