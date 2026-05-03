كاريك: تأهل مانشستر يونايتد لدوري الأبطال كان حلما بعيد المنال

أعرب مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سعادته بفوز فريقه على ليفربول بنتيجة 3-2، وضمان التأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مؤكدًا أن الهدف كان يبدو في وقت سابق بعيد المنال.

وقال كاريك في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: "نعم، من نواحٍ عديدة يمكننا أن نأخذ الكثير من العمل الذي قمنا به ومن طريقة لعب اللاعبين. التأهل لدوري أبطال أوروبا كان يبدو في وقت ما بعيد المنال، لكنه ليس شيئًا نحتفل به بشكل خاص، بل نريد فقط إنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول الدوري".

وعن أسباب الأداء المميز، أوضح: "وجود لاعبين جيدين وجهاز فني مميز يساعد بالتأكيد. لدينا ترابط قوي داخل المجموعة، وتمكنا من تجاوز التغييرات والتحديات الصعبة. نحن نحاول فقط القيام بالأشياء الصحيحة، واللاعبون استوعبوا كل شيء بشكل رائع، ونريد إنهاء الموسم بقوة".

وعن الجانب الهجومي، قال: "سجلنا العديد من الأهداف، وقد سجلنا في آخر خمس مباريات. تركيزنا الأساسي كان على العمل بدون الكرة. نحاول استثمار نقاط قوتنا داخل المباراة، وبدأنا اللقاء بشكل جيد، وأنا راضٍ أيضًا عن طريقة إنهائه. التعثر في أكثر من مناسبة كان يمكن أن يؤثر علينا، لكن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا وخرجنا بنتيجة إيجابية".

وعن التعامل مع استقبال الأهداف، أضاف: "نعود إلى الإيمان بأنفسنا، وهو ما يُختبر في مثل هذه اللحظات. اللاعبون يرغبون في العمل من أجل بعضهم البعض. الجانب التكتيكي مهم، لكن العقلية أيضًا عنصر أساسي، وهي ما يساعدك على تجاوز الفترات الصعبة".

وتابع: "في هذا الدوري من المشجع أن نرى ما حققناه، ونريد الاستمرار في التحسن، ولا يجب أن نقلل مما قدمه اللاعبون".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الأمر ليس متعلقًا بما أحب أو لا أحب، فهذا ليس في يدي. كل شيء يسير بشكل جيد، ونعرف وضعنا الحالي، وما زلنا نريد التطور ونرى ما سيحدث لاحقًا".

وبشأن إصابة بنيامين سيسكو، أوضح: "كان يعاني من مشكلة في عظمة الساق منذ فترة، وتعرض لالتحام في نفس الموضع الذي كان يسبب له المشكلة".

وكان مانشستر يونايتد قد ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.