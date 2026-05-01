إنذار إسرائيلي بإخلاء قرية حبوش جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها

أنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، الأهالي في قرية حبوش جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لاستهدافها.

وقال المتحدث بلسان الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان: "إنذار عاجل الى السكان المتواجدين في قرية حبوش".

وأضاف أدرعي: "عليكم إخلاء منازلكم فورا، والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

ورغم وقوع ضحايا مدنيين في غارات إسرائيلية سابقة، زعم أدرعي أن الإنذار يأتي قبل مهاجمة مواقع لـ"حزب الله".

وفي 17 أبريل الماضي، بدأت هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام، جرى تمديدها حتى 17 مايو الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في الجنوب.

وشنت إسرائيل منذ 2 مارس عدوانا على لبنان، خلّف إجمالا 2586 شهيدا و8020 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية