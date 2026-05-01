قال عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تيسير نصر الله، إن الاتحاد الإسرائيلي "جزء من المنظومة التي ارتكبت الإبادة في قطاع غزة"، منتقدا ما وصفه بـ"تقاعس" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص أندية المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف نصر الله، في تصريح للأناضول، أن الاتحاد الفلسطيني "قدم اعتراضات سابقة إلى الفيفا، إلا أن هناك تقاعسا وعدم رغبة لدى الاتحاد الدولي في اتخاذ قرارات بوقف أندية المستوطنات عن اللعب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وفي تعليقه على رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي خلال اجتماع للفيفا في كندا، قال نصر الله إن هذا الموقف "يمثل كل فلسطيني حر، وهو موقف انتصر للدم الفلسطيني الذي نزف على يد الحكومة الإسرائيلية".

كما اعتبر الموقف "بعيدا عن أية مجاملات سياسية أو بروتوكولية، ويجسد موقف كل فلسطيني انتصر للحق".

نصر الله شدد على أن الاتحاد الإسرائيلي "جزء من هذه المنظومة التي ارتكبت الإبادة بحق شعبنا في غزة"، مؤكدا أن موقف الرجوب جاء "منسجما مع معاناة الشعب الفلسطيني".

وفي ما يتعلق بملف أندية المستوطنات، شدد نصر الله على أن الاتحاد الفلسطيني "يؤكد في كل دورة للفيفا على ضرورة توقف هذه الأندية عن اللعب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها أراضي محتلة وفق القانون الدولي".

وطالب الفيفا "بالاستجابة لهذا الطلب لأنه ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية"، معتبرا أن "المماطلة والمساومة انحياز للإسرائيليين".

كما لفت إلى أن هذا الأمر "بحاجة إلى حسم حتى نستطيع القول إن الفيفا اتخذت موقفا ينسجم مع قناعاتها وقراراتها".

وكان الرجوب قد رفض مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي باسم الشيخ سليمان، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ76 للفيفا في مدينة فانكوفر الكندية.

وقال الرجوب، في بيان، إن موقفه يأتي تأكيدا على أن "الكرامة الوطنية لا تخضع للاعتبارات البروتوكولية".

وخلال كلمته، أعلن الرجوب توجه الاتحاد الفلسطيني إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، للطعن في عدم اتخاذ الفيفا إجراءات بشأن الأندية الإسرائيلية في المستوطنات.

وأشار إلى أن "أندية إسرائيلية تواصل المشاركة في مسابقات ينظمها الاتحاد الإسرائيلي داخل أراضٍ تابعة للاتحاد الفلسطيني، دون موافقته، في مخالفة للوائح الفيفا".

وفي 19 مارس الماضي، أعلن الفيفا فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي، عقب شكوى من الاتحاد الفلسطيني، لكن الأخير اعتبر هذا الإجراء "غير كاف ولا يرقى إلى حجم الانتهاكات".

وأعلن الفيفا آنذاك أن لجنته التأديبية خلصت إلى أن الاتحاد الإسرائيلي ارتكب مخالفات تتعلق بالتمييز والسلوك العدواني، في انتهاك لالتزاماته كعضو.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني بوقف نشاط أندية المستوطنات، باعتبار أن الأراضي التي تقام عليها هذه الأنشطة "محتلة وفق القانون الدولي"، فيما يرى أن استمرارها دون إجراءات رادعة "يمس بمصداقية منظومة كرة القدم الدولية".