مسئول إيراني: لا نرحب بالحرب لكن لا نخشاها أيضا

حذر رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، من استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في أية لحظة، مؤكدا أن بلاده لا ترحب بالحرب ولكنها في ذات الوقت لا تخشاها.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال لقائه بالعاصمة طهران مع عدد من مسئولي القضاء، وفقا لما نقلته وكالة "ميزان" الإيرانية للأنباء.

وأشار إجئي إلى أن احتمال قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجوم جديد على إيران، لا زال قائما.

وأضاف أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات في أي وقت، وأنها رحبت دوما "بالمفاوضات العقلانية والمنطقية، لكننا لا نقبل الإملاءات".

وأكد أن "العدو الذي لم يحقق أهدافه من خلال مواقفه العدوانية وتهديداته، لا يمكنه بالتأكيد أن يكون متسلطا أو مفرطا في مطالبه على طاولة المفاوضات أيضا".

وأفاد بأن إيران تعمل على متابعة الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أراضيها ضمن الأطر القانونية وعلى المستوى الدولي، وذلك بهدف تأمين محاسبة المتورطين.

واختتم بالتشديد على أن وحدة وتماسك إيران بلغتا أعلى مستوياتهما، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ذلك والاستعداد لأي هجمات محتملة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.