الجمعة 1 مايو 2026 6:30 م القاهرة
حزب الله يستهدف جنود جيش الاحتلال وآليّتين إسرائيليتين في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 مايو 2026 - 5:27 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مايو 2026 - 5:27 م

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدتي البياضة وحولا وفي مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. واستهدفوا آليّتين إسرائيليتين في بلدتي البياضة والطيبة في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.

واستهدف عناصر حزب الله تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ في بلدات البياضة وفي محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل وفي بلدة حولا بمحلقات انقضاضية وقذائف مدفعية.

كما استهدفوا آليّة عسكريّة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة، وآلية هامر في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

