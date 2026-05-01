أنهت وزارة الداخلية، الاستعدادات والترتيبات الخاصة ببعثة حج القرعة، تمهيدًا لبدء سفر ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الحرص على توفير جميع سبل الراحة لحجاج القرعة منذ مغادرتهم أرض الوطن، ومتابعة تلبية احتياجاتهم خلال أداء المناسك وحتى عودتهم سالمين.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك على النحو التالي:

• تطوير منظومة الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال انتقاء أفضل فنادق الإقامة المميزة بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة، والمنطقة الشمالية بالمدينة المنورة، بما يضمن سهولة الانتقال من وإلى الحرمين الشريفين.

• تخصيص حافلات حديثة ومكيفة مزودة بأجهزة التتبع وتحديد الموقع (GPS)، لمتابعة حركة تنقل البعثة، إلى جانب توفير ورش إصلاح متنقلة لضمان الالتزام بخطوط السير، وإرشاد السائقين حال الخروج عنها، فضلًا عن تخصيص حافلات مجهزة لكبار السن وذوي الهمم لتيسير حركتهم.

• تحسين جودة الخدمات بالمشاعر المقدسة في عرفات ومنى، حيث نسّقت البعثة مع السلطات السعودية للحصول على مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بالقرب من مسجد نمرة، وفي مواقع مميزة بمشعر منى.

كما تم تجهيز المخيمات بحمامات حديثة وتكييفات فريون، وتركيب مظلات بالممرات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.

• الاهتمام بالخدمة الغذائية، حيث جرى اختيار الوجبات بعناية لضمان احتوائها على العناصر الغذائية اللازمة، مع توزيع وجبات جافة بمقار الإقامة في مكة والمدينة، ووجبات جافة وساخنة ومشروبات في مشعري عرفات ومنى.

• التنسيق المسبق لزيارة الروضة الشريفة من خلال مشرفي البعثة، وفقًا للمواعيد والأعداد المحددة.

وفي إطار اهتمام وزارة الداخلية بتأهيل العناصر المشاركة في البعثة، تم تنظيم دورة تدريبية لأعضاء البعثة المرافقين للحجاج، لتعريفهم بجميع الاشتراطات والإجراءات التنظيمية وفق تعليمات السلطات السعودية لموسم الحج، إلى جانب مراجعة أدوارهم لضمان تقديم أفضل الخدمات، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الحالات الطارئة.

وحاضر في هذه الدورات نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة بعثات الحج، مع الاستعانة بمواد تدريبية تستهدف رفع كفاءة وجاهزية أعضاء البعثة.

كما أطلقت وزارة الداخلية حملات توعوية متنوعة للحجاج عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت أبرز التعليمات والإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية، بالإضافة إلى شرح كيفية أداء المناسك، بما يسهم في إعداد الحجاج روحانيًا قبل السفر.

وشملت جهود التوعية عقد لقاءات مباشرة مع الحجاج الفائزين بحج القرعة بمختلف المحافظات، من خلال ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية، تم خلالها التأكيد على:

• الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية.

• ارتداء بطاقة التعارف، وسوار المعصم، وبطاقة «نسك» الذكية طوال فترة التواجد بالمملكة.

• اصطحاب الوصفات الطبية للأدوية، ووضعها داخل حقيبة اليد على متن الطائرة.

• عدم استخدام مواقد الغاز أو أي مواد قابلة للاشتعال داخل مقار الإقامة.

• الالتزام بتنظيمات الطواف والمشاعر حفاظًا على السلامة العامة.

• تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، لتفادي الإجهاد الحراري.

• التحرك في مجموعات مع مشرفي البعثة، والالتزام بالمواعيد المحددة لدخول المشاعر.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على التيسير على ضيوف الرحمن، من خلال إنهاء جميع الإجراءات ومتابعة الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتقديم جميع أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام من حجاج القرعة لموسم 1447هـ/2026م.