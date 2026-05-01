قطر تعلن استئنافا كاملا للملاحة البحرية اعتبارا من السبت

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، مساء الجمعة، استئناف أنشطة الملاحة البحرية "بشكل كامل" اعتبارا من السبت، بعد استئناف جزئي أعقب إغلاقا على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أنشطة الملاحة البحرية ستستأنف "بشكل كامل على مدار اليوم لجميع أنواع الوسائط والسفن اعتبارا من يوم غد السبت 2 مايو، ابتداء من الساعة 12 ليلا (بالتوقيت المحلي)".

وفي 12 أبريل الفائت، استؤنفت أنشطة الملاحة البحرية في قطر "بشكل كامل خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحا وحتى 6:00 مساء" (+3 تغ).

كما بدأت قطر استئنافا تدريجيا وجزئيا للملاحة البحرية في 30 مارس الماضي، عقب تعليق "مؤقت" في 28 فبراير الماضي، كإجراء احترازي لضمان السلامة العامة على خلفية بدء الحرب على إيران.

ويأتي الاستئناف الكامل للملاحة البحرية القطرية وسط استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي 28 فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، قبل الإعلان لاحقا عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.