كتلة «حزب الله» في لبنان تؤكّد رفضها التفاوض المباشر مع إسرائيل

أكّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، بعد اجتماعها الدوري رفضها مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل.

وقالت الكتلة في بيان صحفي إن "مسار التفاوض المباشر مع العدو الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان، ويشكل انحرافاً عن الثوابت الوطنية ومساساً بالسيادة، ويناقض الوفاق الوطني واتفاق الطائف، ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية، وأن أية مخرجات أو نتائج تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق".

وأشارت إلى أن " العدوان الصهيوني الأمريكي يستمرّ على لبنان قتلاً وتدميراً ونسفاً للمنازل والمؤسسات، في انتهاك موصوف لوقف إطلاق النار بغطاء أمريكي، فيما يستمر أبطال المقاومة في تسطير ملحماتهم العظيمة ضد العدو، ويوقعون في صفوفه عشرات القتلى والجرحى".

ورأت أن "السلطة اللبنانية "تكمل انحدارها في مسار التفاوض، متخلية عن نقاط القوة الإقليمية والوطنية التي يمكن أن تحصّن موقفها وموقعها مقابل العدو ومخططاته."

واعتبرت أن "خطاب التحريض والكراهية والتخوين الذي يتفشى مثل مرض عضال لدى جهات سياسية وإعلامية، لا وظيفة له سوى تغذية الانقسام بين اللبنانيين بما يهدّد الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية، ولن يستفيد منه سوى العدو الإسرائيلي وأصحاب مشاريع الفتنة."

وحيّت كتلة الوفاء للمقاومة "أبطال المقاومة على عظيم إنجازاتهم، ننحني أمام تضحيات الشهداء وصبر عوائلهم ومواقفهم المشرفة، فهؤلاء هم مقياس الانتماء إلى الوطن وعنوان كرامته وعزته."

وأعلنت أن " المقاومة تسطّر على أرض الجنوب ملاحم بطولية بكفاءة عالية، وعمليات نوعية تحبط أهداف العدو في الاستقرار على أرضنا، وتمنعه من محاولة إقامة حزام أمني جديد، أثبت أبطال المقاومة أنه لن يكون سوى مقبرة للغزاة على غرار الأحزمة السابقة".

وقالت: "لقد اعترف العدو أن حزب الله يعمل على إنشاء معادلة جديدة في لبنان لا تسمح للصهيوني المحتل بممارسة العدوان والقصف دونما رد عقابي مؤلم، في محاولة لتثبيت معادلة ردع جديدة تلجم العدوان".

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزف عون كان قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان، وإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وعُقد أول اجتماع، بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض، في وزارة الخارجية الأمريكية في 14 أبريل الماضي. كما عُقد في 23 أبريل 2026 اجتماع تحضيري ثان في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.