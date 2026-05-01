ترامب لـ إيران: قدّموا عرضا مناسبا أو واجهوا التدمير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راضٍ عن المقترح الذي قدمته إيران أمس، داعيًّا طهران إلى تقديم مقترح ملائم.

وأضاف في تصريح له من واشنطن، اليوم الجمعة، أن هناك فوضى في إيران، وأن هناك خلافًا وانقسامًا وتشتيتًا بين القيادات هناك، وتابع: «القادة الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق غير أنهم يعانون من فوضى عارمة نتيجة الخلاف الداخلي».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسير نحو تحقيق «انتصار عظيم»، مشيرًا إلى أنه يتم إغلاق مضيق هرمز بإحكام.

وتحدث عن أن المفاوضات جارية لكن الإيرانيين مفككون وقادتهم في حيرة بعد الضربات التي وُجِّهت إليهم، وشدد على أن الولايات المتحدة لديها كميات غير مسبوقة من الذخائر ويمكنها كذلك جلب ذخائر من مخازنها الممتلئة في أنحاء العالم.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يمنحهم وقتا إضافيا في ما يتعلق بمهلة 60 يوما التي يفرضها القانون لوقف الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن الحصار البحري على إيران رائع وقوي جدا.

وأكد أن إيران عليها أن تقدم الاتفاق الصحيح، وجدد التأكيد على أنه ليس راضيا في هذه اللحظة عن عرضهم، موضحًا أن هناك خيارين هما إما تدمير إيران أو إبرام اتفاق معها.