ترامب: سأرفع الجمارك على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%.

وقال عبر حسابه على منصة إكس: «يسرني أن أعلن أنه نظرًا لعدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقية التجارة المبرمة بيننا بالكامل، سأقوم الأسبوع المقبل بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة».

وأضاف: «سترتفع الرسوم إلى 25%، ومن المفهوم والمتفق عليه تمامًا أنه في حال إنتاج السيارات والشاحنات في مصانع الولايات المتحدة الأمريكية، فلن تُفرض أي رسوم جمركية».

وتابع: «يجري حاليًا إنشاء العديد من مصانع السيارات والشاحنات باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ صناعة السيارات والشاحنات».

واستكمل: «ستُفتتح هذه المصانع، التي يعمل بها عمال أمريكيون، قريبًا - لم يسبق أن شهدت أمريكا مثيلًا لما يحدث اليوم».