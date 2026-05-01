دخلت سياسة صينية جديدة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، تتمتع بموجبها أكبر الاقتصادات الأفريقية بحق دخول السوق الصينية بدون رسوم جمركية لمدة عامين.

وتأتي هذه الخطوة فيما يسعى فيه المنافس الاقتصادي للصين، الولايات المتحدة، إلى فرض ضرائب جديدة على الواردات، تماشياً مع توجه الرئيس دونالد ترامب نحو سياسات الحماية التجارية.

وتشمل الاتفاقية أكبر 20 اقتصاداً في أفريقيا، من بينها جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر وكينيا.

وكانت الصين قد ألغت بالفعل الرسوم الجمركية المفروضة على واردات 33 دولة أفريقية فقيرة. ووفقاً للصين، يعني ذلك أن 53 دولة من أصل 54 دولة في القارة أصبحت مؤهلة الآن للتمتع بمعاملات "خالية من الرسوم" لبضائعها.

أما الدولة الوحيدة غير المشمولة بهذا الإعفاء فهي مملكة إيسواتيني الصغيرة، لأنها الدولة الأفريقية الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.