زيلينسكي: المسيرات الأوكرانية تسببت في أضرار بـ7 مليارات دولار لصناعة النفط الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن هجمات المسيرات الأوكرانية تسببت في أضرار بمليارات الدولارات لصناعة النفط الروسية منذ بداية العام الجاري.

وأوضح الرئيس الأوكراني استنادا إلى "أكثر التقديرات تحفظا" أن "الدولة المعتدية خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لعقوباتنا الدقيقة ضد صناعة النفط وقطاع التكرير في روسيا، بسبب الضربات المباشرة وتوقف العمل وتأخيرات الشحن".

وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس أن هجمات المسيرات الأوكرانية التي تستهدف قطاع النفط الروسي بلغت مستوى قياسيا جديدا في أبريل، بما في ذلك من حيث "المدى والكثافة".

وبحسب الرئيس الأوكراني، ساهم ذلك بدوره في تقليص عائدات النفط الروسية بشكل كبير، التي تعد محركا رئيسيا للحرب في أوكرانيا.

وأفادت السلطات الروسية في وقت سابق من يوم الجمعة بوقوع هجمات جديدة استهدفت محطة نفط في ميناء توابسي على البحر الأسود، في رابع هجوم أوكراني على منشآت النفط خلال الأسبوعين الماضيين.