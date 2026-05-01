تكريم أشرف عبد الباقي ويسرا اللوزي وسلاف فواخرجي في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ74

انطلق، منذ قليل، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الرابعة والسبعين، برئاسة الأب بطرس دانيال، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وكرّم المهرجان أعضاء لجنة التحكيم، وهم الفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة سلاف فواخرجي، والمؤلفة مريم نعوم، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، والمونتيرة منى ربيع، والموسيقار تامر كروان، ومهندس الديكور فوزي العوامري.

وشارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام، جرى اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية، وهي: فيلم «فيها إيه يعني»، وفيلم «دخل الربيع يضحك»، وفيلم «هابي بيرث داي»، وفيلم «ضي»، وفيلم «سنو وايت»، وفيلم «6 أيام».