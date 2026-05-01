المرشد الإيراني: المواجهة مع الأعداء انتقلت من الحرب إلى الجهاد الاقتصادي

دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الشعب الإيراني إلى خوض مواجهة اقتصادية وإحباط ما وصفهم بـ«أعداء الجمهورية الإسلامية»، في ظل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وسنوات من العقوبات.

وقال خامنئي، في بيان مكتوب، إن إيران استطاعت «أن تثبت للعالم، في المواجهة العسكرية مع أعدائها، جانبًا من قدراتها الملحوظة، وعليها اليوم أن تُحبطهم وتهزمهم أيضًا في ميدان الجهاد الاقتصادي والثقافي»، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ودعا المرشد الإيراني إلى دعم العمال المنتجين من خلال إعطاء الأولوية لاستهلاك المنتجات المحلية، مؤكدًا أنه ينبغي على أصحاب الأعمال، خاصة المتضررين، تجنب تسريح العمال قدر الإمكان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط، تواصل القوات الأمريكية فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما تسبب في تعطيل شحنات النفط، في وقت تجاوز فيه معدل التضخم 50% خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب مركز الإحصاء الوطني الإيراني.

كما تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لمتابعي أسواق العملات، فيما أكد مسؤول عمالي أن 191 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة بعد فقدان وظائفهم نتيجة تداعيات الحرب.