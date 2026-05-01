القيادة المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 45 سفينة تجارية ضمن إجراءات حصار إيران

قالت القيادة المركزية الإيرانية، إن القوات الأمريكية تواصل تسيير دورياتها في المياه الدولية وفرض الحصار البحري المفروض على إيران

وأضافت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «حتى الآن، صدرت توجيهات إلى 45 سفينة تجارية بالعودة إلى الميناء أو تغيير مسارها لضمان الامتثال».

U.S. forces continue to patrol international waters and enforce the ongoing naval blockade against Iran. As of now, 45 commercial vessels have been directed to turn around or return to port to ensure compliance. pic.twitter.com/K682VHSXAq — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 1, 2026

وكانت مصادر أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية لفترة أطول تدوم شهورًا، وذلك تزامنًا مع ضغطه على إيران لانتهاج التعقل سريعًا وإبرام اتفاق، وسط جمود مساعي إنهاء الحرب وتصاعد التوتر في مضيق هرمز.

وقالت المصادر إن ترمب بحث مع مسؤولي شركات طاقة، بينها شيفرون، خطوات تهدئة الأسواق إذا طال الحصار، بعدما قدمت إيران عرضاً يؤجل بحث ملفها النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب وتسوية قضايا الشحن، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وسبق أن اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، واشنطن بالمراهنة على الحصار والانقسام الداخلي لإجبار إيران على الاستسلام.