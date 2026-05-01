واشنطن تحذر شركات الشحن: دفع رسوم لإيران لعبور هرمز يعرّضكم لعقوبات

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، من أن أي شركة شحن تدفع رسومًا إلى إيران مقابل عبور مضيق هرمز، بما في ذلك التبرعات الخيرية لمنظمات مثل جمعية الهلال الأحمر الإيراني، قد تكون عرضة لعقوبات قاسية.

وجاء التحذير في ظل مقترحات طرحتها طهران لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، ضمن تصورات مرتبطة بإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب ما نقله موقع الشرق الإخبارية.

وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر مضيق هرمز، وبمطالبات دفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن للسفن.