المهرجان القومي للمسرح المصري: فتح باب المشاركة في مسابقة المقال النقدي

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، عن فتح باب التقديم لمسابقة المقال النقدي، وذلك ابتداءً من 1 مايو الجاري وحتى 30 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 25 إلى 11 أغسطس المقبل.

ومن أهم شروط مسابقة المقال النقدى التطبيقى أن يكون المقال قد نُشر فى الفترة ما بين "1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026" فى إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية المعتمدة وأن يتكون من 1500 كلمة ولا يزيد عن 2000 كلمة.

وكان أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 19 عن فتح باب المشاركة في مسابقة العروض المسرحية.

وسيفتح باب المشاركة في الدورة الجديدة بدء من 1 مايو الجاري وحتى الأول من يوليو المقبل، وحددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقة «العروض المسرحية»، والتي ستشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين "1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026"، ويجب أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

ومن الشروط أيضا أن الفرق المشاركة تتحمّل نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ورش الديكور، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار، تقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين" داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان".

وأيضا: لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، ويمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في الاستمارة، والمدة الزمنية للعرض لا تزيد عن ساعتين ولا تقل عن نصف ساعة.

وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، ورابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بالملف العرض وبعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

ومن الشروط أيضا: ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بوقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح، وعلى الفرق تحضير بانفلت مدون بداخله اسم الممثل والشخصية التي يؤديها في المسرحية مع الصورة، ويجب أن يكون تسجيل العرض المسرحي صالح هندسياً "صوت وصورة" والعرض الغير صالح هندسياً يستبعد من المشاركة.

ولا يعتبر العرض مستقل في حال ثبوت تقديمه قبل ذلك من خلال جهات إنتاجية حكومية أو جامعية خاصة.

للمهرجان الحق في تصوير العروض المسرحية المشاركة وبثها تلفزيونياً "اختيارياً"، ويكون ذلك بمراعاة حقوق الغير وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين والاتفاقات ذات صلة.