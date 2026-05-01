لبنان: ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2618 شهيدا و8094 جريحاً

أعلن لبنان، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي 2 مارس الماضي حتى اليوم الجمعة إلى 2618 شهيدا و8094 جريحاً، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وقال وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، إن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء حتى يوم أمس الخميس "وصل إلى 119 ألفا و623 شهيدا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 31 ألفا و322 شهيدا. كما بلغ عدد الأعمال العدائيّة 10 آلاف و522 شهيدا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.