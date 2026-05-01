قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن المناورة بدر 2026 تصيب الإسرائيليين بالذعر والانزعاج.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن وسائل الإعلام في إسرائيل ومراكز الدراسات وأعضاء الكنيست يشعرون بالانزعاج من مناورات القوات المسلحة التي يتم إجراؤها في منطقة سيناء.

وأشار إلى أن إجراء هذه المناورات حق طبيعي لمصر، وقال: «مصر لا تعادي أحدًا.. هذا حقنا الطبيعي وقواتنا تتدرب»، موضحًا أن ما يظهر من مناورات عسكرية ومعدات سواء ثقيلة أو خفيفة هو أمر طبيعي لدى مختلف الدول.

واستكمل: «جيشنا عنده معدات وعنده سلاح وعنده ذخيرة وبيمارس تدريبه الطبيعي في منطقة مصرية بالأساس.. هناك حملة غير مبررة تحاول دائمًا أن تبث دعاية كاذبة وهو ما يدخل ضمن مخطط للضغط على مصر وتصوير أنها ضد السلام وليست مع المعاهدة وتخرقها».

وأكد أن هذه المناورات ليست الأولى من نوعها ولن تكون أخيرة، وقال: "رسالة لكل إسرائيلي.. سواء كان في الإعلام أو في الكنيست أو غيره مصر عندما انتهجت مسيرة سلام ووقعت على الاتفاقية بغض النظر عن الموقف منها فأنا شخصيا ضدها لكن مصر ملتزمة.. مصر لم تخرق الاتفاقية».

وأشار إلى أن إسرائيل هي التي خرقت اتفاقية السلام وتآمرت على الفلسطينيين في غزة كما أن إسرائيل دهست اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993.