الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية موسعة بمدينة نصر لتعزيز الوعي ونشر الفكر المستنير

سيّرت وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة إلى أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بمشاركة عدد من قيادات الدعوة، إلى جانب 30 إمامًا من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف القاهرة، و25 إمامًا من ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتفعيل مشروع «المساجد المحورية».

وشمل برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، فضلًا عن تنظيم لقاءات مباشرة مع روادها، تناولت عددًا من القضايا الفكرية والمجتمعية الراهنة، حيث جاءت الخطبة الأولى بعنوان: «إتقان العمل واجب ديني وحضاري»، مركزة على أهمية الإخلاص والإتقان في العمل، وأثرهما في تقدم الأمم وبناء الحضارات. كما تناولت الخطبة الثانية موضوع: «الاحتيال المالي.. مشكلة المستريح»، محذرة من خطورة الاستيلاء على أموال الناس بغير حق، ومبينة ما يترتب على ذلك من إثم عظيم وعقوبات شرعية.

وهدفت القافلة إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتعزيز روح الانتماء الوطني، من خلال معالجة قضايا تمس حياة المواطنين اليومية، بأسلوب يجمع بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود وزارة الأوقاف للتوسع في القوافل الدعوية بمختلف المحافظات، بما يسهم في بناء الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية، ودعم استقرار المجتمع.