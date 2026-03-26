مستشار ترامب: ملتزمون بأمن الإمارات واستقرار المنطقة

أكد مُستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الأربعاء، التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن المنطقة ودولة الإمارات.

وأضاف بولس، في منشور على حسابه على منصة (إكس) عقب اجتماع مع وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة، أنه "يؤكد أهمية التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في السودان والتوترات المرتبطة بإيران".

وأوضح أنه تم بحث سبل تأمين هدنة إنسانية في السودان، إلى جانب التنسيق في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات الإيرانية العشوائية" ضد الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن الإمارات واستقرار المنطقة، معربًا عن تقديره للشراكة المستمرة بين الجانبين في التعامل مع القضايا الإقليمية والأولويات الثنائية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات القائمة.