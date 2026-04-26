إبراهيم حسن يحسم موقف صلاح من مونديال 2026 بعد الإصابة

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن موقف النجم محمد صلاح من المشاركة في كأس العالم 2026، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح حسن أن صلاح يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن فترة غيابه المتوقعة لن تقل عن أربعة أسابيع، مع متابعة مستمرة لحالته بالتنسيق مع ليفربول.

وأكد أن إصابة اللاعب لن تعيقه عن التواجد مع المنتخب في المونديال، معربًا عن تفاؤله بعودته في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في انتظار جاهزية نجمه الأول للمشاركة في الحدث العالمي.